المغربية لمياء بومهدي تقود فريق “مازيمبي” للفوز ببطولة الكونغو
هبة بريس ـ رياضة
تمكنت لاعبة المنتخب الوطني المغربي النسوي سابقا و المدربة الحالية، لمياء بومهدي، من قيادة فريق “تي بي مازيمبي” الكونغولي للفوز بلقب الدوري المحلي.
و تمكنت لمياء بومهدي، ابنة مدينة برشيد، من قيادة فريق “مازيمبي” النسوي للفوز بالبطولة و ذلك أربعة أشهر فقط بعد توقيع عقد إشرافها على تدريب أحد أعرق الفرق الكونغولية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن لمياء بومهدي، التي سبق و دربت عديد الفئات العمرية للمنتخب النسوي بالمغرب، هي حائزة على ديبلومات عليا من الكاف و تعتبر من بين المدربات القلائل في إفريقيا التي تحوز ديبلوم التدريب الاحترافي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0