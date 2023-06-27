المغربية لمياء بومهدي تقود فريق “مازيمبي” للفوز ببطولة الكونغو

2023-06-27 / 11:50
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هبة بريس ـ رياضة

تمكنت لاعبة المنتخب الوطني المغربي النسوي سابقا و المدربة الحالية، لمياء بومهدي، من قيادة فريق “تي بي مازيمبي” الكونغولي للفوز بلقب الدوري المحلي.

و تمكنت لمياء بومهدي، ابنة مدينة برشيد، من قيادة فريق “مازيمبي” النسوي للفوز بالبطولة و ذلك أربعة أشهر فقط بعد توقيع عقد إشرافها على تدريب أحد أعرق الفرق الكونغولية.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن لمياء بومهدي، التي سبق و دربت عديد الفئات العمرية للمنتخب النسوي بالمغرب، هي حائزة على ديبلومات عليا من الكاف و تعتبر من بين المدربات القلائل في إفريقيا التي تحوز ديبلوم التدريب الاحترافي من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

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