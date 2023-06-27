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إيداع 3 شرطيين بالأمن الإقليمي للجديدة رهن الاعتقال بالسجن

2023-06-27 / 10:48
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أحمد مصباح – الجديدة

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين، 3 شرطيين، في حالة سراح، على النيابة العامة المختصة لدى ستئنافية الجديدة، على خلفية إفشاء السر المهني، والارتباط بشبكة الاتجار الدولي للمخدرات، التي يتزعمها بارون المخدرات “حمدون”.

وبعد عرضهم على قاضي التحقيق، أمر باعتقالهم، إلى جانب موظف من جهاز بحري، وإيداعهم السجن المحلي سيدي موسى، من أجل التهم المنسوبة لهم، ليلتحقوا من ثمة بعصابة “حمدون ومن معه”، الموقوفين في إطار قضية الاتجار الدولي للمخدرات، التي يوجد ضمنها 5 دركيين، عملوا بتراب إقليم الجديدة.

هذا، وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، استدعت، شهر ماي الماضي، بتعليمات نيابية صادرة عن الوكيل العام باستئنافية الجديدة، 3 موظفين من الأمن الإقليمي للجديدة، إلى مقر ال”BNPJ” بالدارالبيضاء، حيث استمعت إليهم، في حالة سراح، في محاضر قانونية، في إطار ملف “حمدون ومن معه”؛ ويتعلق الأمر بمفتش شرطة لدى مصالح أمن الجديدة، وضابط شرطة ومقدم رئيس بالهيئة الحضرية، يعملان بمصالح مفوضية الشرطة بالزمامرة، التابعة للمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور.

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