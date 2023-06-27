بالفيديو.. النصيري يسجل ويقود إشبيلية للفوز أمام فالنسيا في الدوري الإسباني
النصيري يوسف

نيوكاسل يقدم عرضا مغريا لضم اللاعب يوسف النصيري

2023-06-27 / 10:26
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هبة بريس - وكالات

أجرى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي اتصالات مع إشبيلية الإسباني، في محاولة لمعرفة السعر المطلوب لضم مهاجم الأخير، الدولي المغربي يوسف النصيري.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، فإن اللاعب المغربي البالغ من العمر 26 عاما، يخضع لاهتمام قوي من جانب نيوكاسل يونايتد.

وأضاف المصدر أن نيوكاسل على استعداد لدفع نحو 35 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات النصيري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا العرض سيكون مميزا لإدارة إشبيلية التي ضمت النصيري قبل سنوات بحوالي 20 مليون يورو من ليغانيس، بالتالي فمن المرجح أن يوافق النادي على بيعه.

ووفقا لتقرير آخر صادر عن صحيفة “صنداي ميرور”، فإن اللاعب المغربي وممثليه قد أوضحوا لإدارة نادي إشبيلية أنهم يريدون أن يستمع النادي لعرض نيوكاسل.

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