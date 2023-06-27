“عملية إجها.ض غير مشروع” تجر طبيبا متقاعدا للاعتقال بأكادير

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، زوال أمس الاثنين 26 يونيو الجاري، من توقيف طبيب متقاعد يبلغ من العمر 65 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ممارسة الإجهاض بشكل غير مشروع.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية في ممارسة الإجهاض بشكل سري، خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بداخل شقة بمدينة أكادير، حيث تم ضبطه في حالة تلبس بإجراء عملية لإجهاض حمل سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، وبحضور سيدة ثانية من معارفها، وذلك في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة الصحية.

كما اسفرت الأبحاث أيضا عن توقيف كاتبة بعيادة طبية أخرى، يشتبه في تورطها في المشاركة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الرئيسي والكاتبة والسيدتين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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