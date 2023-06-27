مع كل عيد أضحى يتكرر سيناريو التدافع والفوضى واحتلال الطرقات

محمد منفلوطي_هبة بريس

مع كل عيد أضحى، يتكرر السيناريو ذاته، سيناريو الاكتظاظ والتدافع والتسابق واحتلال الشوارع والطرقات وعرقلة السير بالممرات والتخلص من النفايات…صراح هنا وهناك، وأبواق السيارات والشاحنات والدراجات والتربورتورات تملأ الأرجاء وكأننا نعيش حالة طوارئ…

الكل ينزل دفعة واحدة نحو المتاجر والمحلات لاقتناء الحاجيات، مُحولين الساحات والشوارع والمحلات التجارية إلى حلبة للتدافع والتسابق…ليبقى السؤال مطروحا: “متى سنتخطى عتبة تكريس مثل هاته الممارسات مع كل مناسبة دينية أو وطنية، متى سنبقى نعطي فرصة لأولئك المضاربين والسماسرة والمحتكرين ليعيثوا في الأرض فسادا في رفع منسوب الزيادات الملتهبة في الأسعار، أو فرصة للتخلص من هكذا مواد غذائية مغشوشة أو حتى منتهية الصلاحية دون خجل؟؟

بمعظم الشوارع والممرات وأمام المحلات، مواطنون متجمرون أبصارهم شاخصة، وعيونهم تترقب، وقلوبهم تخفق وتبلغ الحناجر، ولسان كثيرين منهم يردد: ” آش هذا الغلاء…آش هذا الحرارة..آش هذا الزحام ياربي السلامة.”…الجميع يتصببون عرقا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم بكميات كبيرة بنوع من الجشع، قد يكونون في غنى عنها ولا يحتاجونها بتلك الكمية خلال أيام العيد..

دعونا يا سادة نقف وقفة تأمل، فمناسبة العيد ليست تلك الصورة التي ترسم معالم شبح الجوع الفتاك وما يتخيله البعض، بل هو سنة مؤكدة يراد من وراءها أخذ الدروس والعبر في الأخلاق والتضامن والتآلف والتآزر، وتكريس لسنة نبينا ابراهيم الذي قدم ابنه اسماعيل كقربان لله عن صدق، مع الانفاق دون إسراف ولا تفاخر..

دعونا نقف وقفة تأمل وتصالح مع الذات لقطع الطريق مع مثل هذه الأعراف التي ورثناها كرها، لنسأل ونُسائل الجميع عن سبب تحول معظم مدننا وأسواقنا وشوارعنا إلى ما يشبه أسواقا عشوائية، وساحات حرب، بفعل انتشار مظاهر البداوة ورمي النفايات والقذارة، والتطاول على الممتلكات، ومنهم من يسأل عن غياب دور الجهات الوصية في الحد من شجع أصحاب المحلات شغلهم الشاغل الربح أولا، يتحكمون في الأسعار دون حسيب ولا رقيب، لتبقى الأسر المعوزة التي شاء القدر لها أن تنخرط في دهاليز هذا الموقف وتتذوق مرارته من أبرز ضحاياه..

دعونا، نرفع سقف ثقافتنا وأعرافنا النبيلة عاليا، ونعلن عن نية صادقة في تغيير سلوكاتنا اليومية، ونرسم لأنفسنا مسافات بخطوط حمراء لا نتخطى عبرها خصوصيات الآخرين ولا ننتهك حرياتهم ولا نقفز على حقوقهم، دعونا، نُغلب مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحنا الشخصية النفعية…

نعم، نبيع ونشتري ونعمر الأسواق بعزة وأنفة صادقين لا مطففين…نحافظ على نظافة المكان وجماليته عند الانتهاء، نحرر شوارعنا وأزقتنا ونفتحها آمنة في وجه مستعمليها، بدل تعريض المارين بها لمخاطر السير والجولان والموت المجاني..

هنا بمدينة سطات، المشاهد ذاتها حاضرة وبقوة، شوارع محاصرة وأزقة كذلك، وسائقون تائهون يجدون صعوبة في ايجاد موقف قانوني يسمح به لسياراتهم، وما دون ذلك يجدون أنفسهم تحت طائلة الغرامات في زمن ثقل المصاريف…

هنا بمدينة سطات، تتحول شوارعنا زمن العيد إلى مطارح للنفايات بطرق عشوائية، إذ أن العديد من المواطنين لم يتوصلوا بحصصهم من الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع مخلفات أضاحي العيد، مطالبين الجهات المعنية بالتحرك لانقاذ الموقف وتمكين المواطنين من دافعي الضرائب من الحصول كميات من الاكياس البلاستيكية إسوة ببني جلدتهم من المواطنين المحظوظين الذين يتوصلون بالكمية بعقر ديارهم بطعم الزبونية والمحسوبية والقرابة الحزبية.

هنا بسطات وكسائر المدن المغربية، يقف عمال النظافة وعاملات النظافة بشرف، يعملون على خدمتنا في زمن العيد، تاركين أبنائهم وأسرهم دون أن يتقاسموا معهم نشوة الفرح على موائد الشزاء…لمثل هؤلاء الشرفاء نقف ونحييهم ألف تحية، تعالوا جميعا، نعمل جاهدين على تخفيف الأعباء عنهم، ومساعدتهم ومد يد الاحسان إليهم…فهم في المحصلة إخوانا لنا من بني جلدتنا يشتغلون بشرف بثمن بخس لا يُغني عن السؤال…

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