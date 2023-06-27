وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي في زيارة للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

2023-06-27 / 09:26
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ع محياوي _ هبة بريس

استقبل السيد عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) أمس الاثنين 26 يونيو 2023 في الرباط.

و ترأس هذا الوفد السيد مارك بومان نائب الرئيس المسؤول عن السياسات والشراكات للمؤسسة الأوروبية.

كما شارك الوفد في اجتماع تم تخصيصه لتقديم مهام وأوراش الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالإضافة لتبادل الآراء حول التحديات والإمكانيات المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة في المملكة المغربية.

وتناولت المحادثات أيضًا سبل تعزيز الشراكة بين الهيئة والمؤسسة المالية الأوروبية من خلال تبادل المشاركين في الاجتماع مناقشات غنية وبناءة مما ساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المحتمل بين المؤسستين.

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