الحجاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

2023-06-27 / 09:15
0
هبة بريس - وكالات

بدأت قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين، لأداء ركن الحج الأعظم.

ففي مشهد مهيب وجمع راج رحمة ربه وابتغاء مرضاته في هذا اليوم المبارك، يقف الحاج على صعيد عرفات الطاهر، وعرفة كلها موقف إلا وادي عرنة.

عرفة أو عرفات مسمى واحداً عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة، ويقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلو مترات من المزدلفة بمساحة تقدر ب 4,10 كيلومترات مربعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لأول مرة.. “حج الأفاتار” في خدمة الحجاج

لأول مرة.. “حج الأفاتار” في خدمة الحجاج

2023-06-26 / 22:33
Photo of حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء…

2023-06-26 / 09:24
Photo of وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة

وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في…

2023-06-24 / 18:34
Photo of كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل جدة

كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج…

2023-06-23 / 14:50
Photo of حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

2023-06-23 / 14:05
Photo of جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي

جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس…

2023-06-21 / 16:37
Photo of برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا…

2023-06-21 / 12:36
Photo of إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

2023-06-19 / 18:18
Photo of الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد الأضحى في المغرب

الثلاثاء فاتح ذي الحجة و الخميس 29 يونيو عيد…

2023-06-18 / 21:57
Photo of قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى 2023

قائمة دول أعلنت رسميا عن أول أيام عيد الأضحى…

2023-06-18 / 19:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق