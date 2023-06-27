طقس الثلاثاء.. حرارة مرتفعة بمعظم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس جد حار 48/44 بكل من الغرب والسايس والسهول غرب الأطلس الكبير وداخل دكالة-عبدة، وداخل سوس والجنوب الشرقي وشمال-شرق الأقاليم الصحراوية.

ويتوقع نزول قطرات متفرقة ورعد محليا فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

كما سيلاحظ تشكل مجموعة من السحب المنخفضة والكتل الضبابية على السواحل المتوسطية، والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، مع هبوب رياح رملية بالجنوب الشرقي وأقصى الجنوب.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الشمالية والوسطى والأطلس الكبير والسفوح الشرقية وأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وسوس. وستكون ما بين 17 و25 درجة في باقي مناطق المملكة.

وستبقى درجات الحرارة العليا دون تغيير مهم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طرفاية وكاب بارباص، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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