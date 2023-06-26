لقاء اسباني مغربي لتطوير مجال النقل والتجهيز

هبة بريس _ الرباط

عقد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الإثنين بمدريد، اجتماعا مع وزيرة النقل والحركية والأجندة الحضرية الإسبانية، راكيل سانشيز خيمينيز، تمحور حول بحث تطوير العلاقات الثنائية في مجالي التجهيز والنقل.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مظاهر التقدم المحرزة في مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق، مع إعادة تنشيط اللجنة المشتركة وتوقيع اتفاقية التعاون الثنائي التي ستربط أوروبا بإفريقيا.

وكان هذا اللقاء، أيضا، مناسبة لتقييم مدى تقدم خارطة الطريق التي جرى اعتمادها خلال اللجنة المشتركة الأخيرة ومناقشة الخطوات القادمة.

ويعد مشروع الربط الثابت بين المغرب وإسبانيا أحد المشاريع الإستراتيجية المندرجة في إطار خارطة الطريق الجديدة المعتمدة في أبريل 2022، وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للمغرب، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

جرى هذا الاجتماع بحضور سفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش

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