سيدة تستعطف الحموشي …” مديريتكم ” خير ملجأ لآبني

هبة بريس

وجهت السيدة “إلهام، إ” أرملة رجل أمن كان يعمل ضابطا بالدائرة الرابعة للأمن بمراكش، طلب استعطاف الى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، من أجل إدماج ابنها البكر في سلك حراس الأمن.

وأكدت أرملة الضابط أن زوجها الراحل وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به يوم 22 مارس 2021 داخل مقر العمل، تطلبت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن زهر، قبل أن يفارق الحياة.

وقالت أرملة الضابط “سمير، آ، د ” في معرض رسالتها “سيدي المدير العام المحترم، لقد قضى زوجي حياته في خدمة الوطن تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني بإخلاص وتفان و نكران للذات و إذ أتقدم إليكم بطلبي هذا ملتمسة منكم إدماج إبني في سلك حراس الأمن لمعرفتي الكاملة في مدى حسن أخلاقكم ومدى عطفكم، واعلموا سيدي المدير العام أن ابني هو سندي و إن قبلتم طلبي فهذا صورة مشرفة في مدى عرفان المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة موظفيها الذي منهم زوجي رحمه الله “.

و أوضحت أرملة الفقيد أن ابنها حاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم الاقتصادية و التدبير و أنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة، و متوقف عن الدراسة و هذا المنصب – تضيف المعنية بالأمر – “سيمنحنا دفعة معنوية قوية بحكم أنني لا أشتغل و أن المنحة التي في إسمه ستسحب بحكم هذا التوقف و أيضا أننا لا نملك سكنا قارا”.

وأَضافت أن “المديرية العام للأمن الوطني خير ملجأ إليه نحن أرامل موظفيكم السابقين للتخفيف من الإكراهات التي نعيشها”.

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