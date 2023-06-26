عبد اللطيف الحموشي

سيدة تستعطف الحموشي …” مديريتكم ” خير ملجأ لآبني

2023-06-26 / 23:32
0
هبة بريس

وجهت السيدة “إلهام، إ” أرملة رجل أمن كان يعمل ضابطا بالدائرة الرابعة للأمن بمراكش، طلب استعطاف الى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني، من أجل إدماج ابنها البكر في سلك حراس الأمن.

وأكدت أرملة الضابط أن زوجها الراحل وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به يوم 22 مارس 2021 داخل مقر العمل، تطلبت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى ابن زهر، قبل أن يفارق الحياة.

وقالت أرملة الضابط “سمير، آ، د ” في معرض رسالتها “سيدي المدير العام المحترم، لقد قضى زوجي حياته في خدمة الوطن تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني بإخلاص وتفان و نكران للذات و إذ أتقدم إليكم بطلبي هذا ملتمسة منكم إدماج إبني في سلك حراس الأمن لمعرفتي الكاملة في مدى حسن أخلاقكم ومدى عطفكم، واعلموا سيدي المدير العام أن ابني هو سندي و إن قبلتم طلبي فهذا صورة مشرفة في مدى عرفان المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة موظفيها الذي منهم زوجي رحمه الله “.

و أوضحت أرملة الفقيد أن ابنها حاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم الاقتصادية و التدبير و أنه يستوفي جميع الشروط المطلوبة، و متوقف عن الدراسة و هذا المنصب – تضيف المعنية بالأمر – “سيمنحنا دفعة معنوية قوية بحكم أنني لا أشتغل و أن المنحة التي في إسمه ستسحب بحكم هذا التوقف و أيضا أننا لا نملك سكنا قارا”.

وأَضافت أن “المديرية العام للأمن الوطني خير ملجأ إليه نحن أرامل موظفيكم السابقين للتخفيف من الإكراهات التي نعيشها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء اسباني مغربي لتطوير مجال النقل والتجهيز

لقاء اسباني مغربي لتطوير مجال النقل والتجهيز

2023-06-26 / 23:48
Photo of قلق بأوروبا بسبب ” فاغنر” وليتوانيا تتأهب

قلق بأوروبا بسبب ” فاغنر” وليتوانيا تتأهب

2023-06-26 / 22:52
Photo of تنسيق برلماني بين المغرب وبروناي دار السلام

تنسيق برلماني بين المغرب وبروناي دار السلام

2023-06-26 / 21:06
Photo of انتخاب المغرب لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية

انتخاب المغرب لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية

2023-06-26 / 20:53
Photo of لقجع : الحكومة ستعالج معضلة “القطاع غير المهيكل”

لقجع : الحكومة ستعالج معضلة “القطاع غير المهيكل”

2023-06-26 / 19:11
Photo of حرائق الغابات.. مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” في عدة أقاليم

حرائق الغابات.. مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” في عدة أقاليم

2023-06-26 / 18:41
Photo of ميراوي : وزارة التعليم العالي تتلقى سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة

ميراوي : وزارة التعليم العالي تتلقى سنويا ما يناهز…

2023-06-26 / 18:19
Photo of 11 سنة سجنا لعميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت

11 سنة سجنا لعميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية…

2023-06-26 / 17:54
Photo of سفير المملكة المغربية بالبرتغال يستقبل وفدا جمعويا وإعلاميا بجهة سوس

سفير المملكة المغربية بالبرتغال يستقبل وفدا جمعويا وإعلاميا بجهة…

2023-06-26 / 17:44
Photo of الوزيرة مزور: مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

الوزيرة مزور: مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

2023-06-26 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق