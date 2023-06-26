لأول مرة.. “حج الأفاتار” في خدمة الحجاج

هبة بريس

أعلنت شركة الاتصالات السعودية الرائدة “أس تي سي” إطلاق تطبيق جديد يعتمد على تقنية الواقع المعزز (VR) بهدف مساعدة الحجاج على التنقل و”تقديم خدمة حج آمنة وميسرة”، وفق مقطع نشرته الشركة على حسابها في تويتر.

وقالت الشركة إن الخدمة التجريبية بمثابة دليل إرشادي يساعد الحجاج من خلال عرض مجسمات للأماكن الأساسية لطقوس الحج، مثل بوابات الحرم، والصفا والمروة، ومقام إبراهيم، ورمي الجمرات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (واس) إن المجموعة “تقدم لأول مرة تجربة التعرف على مناسك الحج وزيارة المشاعر المقدسة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي عبر خدمة “حج الأفاتار” الافتراضي لتعزيز تجربة الحج الذكي”.

وتسهل هذه التجربة على الحجاج “التنقل بين المواقع الأساسية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة”، وفق الوكالة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0