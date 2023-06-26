تنسيق برلماني بين المغرب وبروناي دار السلام

هبة بريس _ الرباط

تم التأكيد خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي اليوم الإثنين بالرباط مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان بن بهين يوسف، على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين شددا أيضا، خلال هذا اللقاء على أهمية تبادل الزيارات والخبرات والتجارب، والتواصل البرلماني الدائم بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الثاني للخارجية لبروناي دار السلام للمغرب تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيزها على مختلف الواجهات.

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