تنسيق برلماني بين المغرب وبروناي دار السلام

2023-06-26 / 21:06
0
هبة بريس _ الرباط

تم التأكيد خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي اليوم الإثنين بالرباط مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام، داتو أيروان بن بهين يوسف، على أهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين شددا أيضا، خلال هذا اللقاء على أهمية تبادل الزيارات والخبرات والتجارب، والتواصل البرلماني الدائم بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى بهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الثاني للخارجية لبروناي دار السلام للمغرب تندرج في إطار الاحتفال بالذكرى 35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتعزيزها على مختلف الواجهات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء اسباني مغربي لتطوير مجال النقل والتجهيز

لقاء اسباني مغربي لتطوير مجال النقل والتجهيز

2023-06-26 / 23:48
Photo of سيدة تستعطف الحموشي …” مديريتكم ” خير ملجأ لآبني

سيدة تستعطف الحموشي …” مديريتكم ” خير ملجأ لآبني

2023-06-26 / 23:32
Photo of قلق بأوروبا بسبب ” فاغنر” وليتوانيا تتأهب

قلق بأوروبا بسبب ” فاغنر” وليتوانيا تتأهب

2023-06-26 / 22:52
Photo of انتخاب المغرب لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية

انتخاب المغرب لرئاسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضات الإلكترونية

2023-06-26 / 20:53
Photo of لقجع : الحكومة ستعالج معضلة “القطاع غير المهيكل”

لقجع : الحكومة ستعالج معضلة “القطاع غير المهيكل”

2023-06-26 / 19:11
Photo of حرائق الغابات.. مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” في عدة أقاليم

حرائق الغابات.. مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” في عدة أقاليم

2023-06-26 / 18:41
Photo of ميراوي : وزارة التعليم العالي تتلقى سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة

ميراوي : وزارة التعليم العالي تتلقى سنويا ما يناهز…

2023-06-26 / 18:19
Photo of 11 سنة سجنا لعميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية بتزنيت

11 سنة سجنا لعميد شرطة بأكادير ومديرة وكالة بنكية…

2023-06-26 / 17:54
Photo of سفير المملكة المغربية بالبرتغال يستقبل وفدا جمعويا وإعلاميا بجهة سوس

سفير المملكة المغربية بالبرتغال يستقبل وفدا جمعويا وإعلاميا بجهة…

2023-06-26 / 17:44
Photo of الوزيرة مزور: مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

الوزيرة مزور: مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

2023-06-26 / 17:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق