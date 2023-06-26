الوزيرة مزور: مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

هبة بريس - وكالات

أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن مجهودات الحكومة لمحاربة الفساد مستمرة

وذكرت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن هذه المجهودات تضمن أبعادا وقائية زجرية وتوعوية وتربوية.

وأشارت الوزيرة الى دخول القانون 46/19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والتي لها دور مهم كتعزيز المساهمة في الاستراتيجيات، مشيرة الى أن الحكومة تواصل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد مع جميع الشركاء، مشيرة الى ان أزيد من 70% من المشاريع المندرجة في هذه الاستراتيجية تم تنزيلها.

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