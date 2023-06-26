مدينة عربية تستضيف “مونديال الأندية” بمشاركة هذه الفرق

2023-06-26 / 20:29
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحادان الدولي “فيفا” والسعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن اختيار مدينة جدة لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية المقررة أواخر العام الحالي.

وكان مجلس الاتحاد الدولي اختار السعودية لتنظيم هذه النسخة في شباط/فبراير الماضي من دون الإعلان عن اسم المدينة، لتصبح رابع دولة عربية تنظم مونديال الأندية بعد الإمارات وقطر والمغرب.

وجاء اختيار جدة لاستضافة مباريات مونديال الأندية 2023، بعد زيارة رسمية قام بها وفد من مسؤولي الاتحاد الدولي إلى المدينة الأسبوع الماضي للاطلاع على الاستعدادات الجارية لاستضافة البطولة المقرر تنظيمها خلال الفترة من 12 إلى 22 كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وستشارك في البطولة سبعة أندية وهي:

– الاتحاد السعودي (بطل الدولة المضيفة)
– مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل أوروبا)
– أوراوا ريد دايموندز الياباني (بطل آسيا)
– الأهلي المصري (بطل أفريقيا)
– أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)
– ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف )
– بطل أمريكا الجنوبية: لم يحدد بعد.

وكانت مدينة جدة خلال السنوات الأخيرة قد استضافت عددا من أبرز الأحداث الرياضية العالمية، منها الكأس السوبر الإسبانية، والكأس السوبر الإيطالية، وسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد وبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، ومنافسات البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، وبطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر غلوب”، بالإضافة إلى بطولة العالم للشباب لرفع الأثقال، ونهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3×3.

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