طاليس يعلق على نجاح والدته:” كنحبك أمي و فخور بك”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب الفنان المغربي، عبد العالي لمهر الشهير بـ “طاليس”،عن سعادته الكبيرة و فخره بنجاح والدته في المستوى الأول لمحو الأمية.

وتقاسم “طاليس” مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي صورة جمعته بوالدته، معلقا :“الحمد والشكر لله بعد سهر الليالي ولحفاضة بالليل والنهار ورغم كترة الحروف والأرقام الأم ديالي نجحات فالدراسة ديالها”.

وواصل طاليس قائلا : “بالمثابرة والإجتهاد ورابعة (الزبيب والتمر) كانحبك أمي وفخور بيك والله يخليك ليا”.

و فور نشره الخبر، انهالت عليه العديد من تعاليق التهاني و التبريكات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا زملائه الفنانين.

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