طاليس يعلق على نجاح والدته:” كنحبك أمي و فخور بك”
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعرب الفنان المغربي، عبد العالي لمهر الشهير بـ “طاليس”،عن سعادته الكبيرة و فخره بنجاح والدته في المستوى الأول لمحو الأمية.
وتقاسم “طاليس” مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي صورة جمعته بوالدته، معلقا :“الحمد والشكر لله بعد سهر الليالي ولحفاضة بالليل والنهار ورغم كترة الحروف والأرقام الأم ديالي نجحات فالدراسة ديالها”.
وواصل طاليس قائلا : “بالمثابرة والإجتهاد ورابعة (الزبيب والتمر) كانحبك أمي وفخور بيك والله يخليك ليا”.
و فور نشره الخبر، انهالت عليه العديد من تعاليق التهاني و التبريكات من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي و كذا زملائه الفنانين.
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