الشرعي : الأهم أن نبدأ مباراة غانا بشكل جيد

هبة بريس _ رياضة

أصر مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة ،عصام الشرعي ،اليوم الإثنين بالرباط، على ضرورة بدء المباراة بشكل جيد والتحرر من الضغط في أسرع وقت ممكن ضد منتخب غانا، برسم الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس إفريقيا للأمم.

وقال الشرعي في الندوة التي تسبق المباراة “آمل أن نبدأ بشكل جيد، حتى يتحرر اللاعبون بشكل أسرع. في المباراة الأولى أمام غينيا، كنا في حاجة إلى الكثير من الوقت وهدفا ضدنا لنتحرر. لذلك آمل أن نقوم بذلك في وقت مبكر في المباراة القادمة”.

وفي المباراة الافتتاحية السبت الماضي، كان المنتخب المغربي متأخرا 1-0 في الشوط الأول، قبل أن ينجح بعد الاستراحة في قلب تأخره إلى فوز على نظيره الغيني بهدفين لواحد.

وبخصوص مباراة يوم غد الثلاثاء، أوضح المدرب أنها “ستكون مفتوحة. البداية مهمة للغاية. الغانيون مرنون للغاية من الناحية التكتيكية. يمكن أن تسير المباراة في كلا الاتجاهين”.

وفي حديثه عن الاستعدادات لهذا اللقاء، قال الشرعي إنه تابع الفريق الغاني ويعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه.

وأضاف “لقد أعددنا بالفعل لهذا اللقاء. كما شاهدنا المباراة التي فاز بها الفريق الغاني يوم أمس. كنا نعلم أنه فريق هجومي للغاية ويملك لاعبين سريعين، وهذه هي نقطة قوتهم. لكننا تعرفنا أيضا على نقاط ضعف هذا الفريق”.

وعقب الجولة الأولى من المجموعة الأولى، يتقاسم المغرب المركز الأول مع غانا التي تغلبت على الكونغو بثلاثة أهداف لهدفين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0