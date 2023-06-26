“فرنسا” تدين عنف المستوطنين بعد هجمات على قرى فلسطينية

هبة بريس _ وكالات

دانت فرنسا، الاثنين، أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان: “هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف”. وأضافت أن “الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي” وأنه يغذي “التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام”.

وشهدت قرى بلدات بالضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها مستوطنون.

وأكد سكان ثلاث قرى فلسطينية أن المئات من المستوطنين هاجموا قراهم الأربعاء وأضرموا النيران في المنازل وأحرقوا السيارات والمزروعات والأشجار.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن الحكومة الإسرائيلية من خلال الموافقة على مشاريع استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة، “تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وتعرض للخطر حل الدولتين الذي يظل الضمان الوحيد لسلام دائم”.

وحثت فرنسا من جديد الحكومة الإسرائيلية على “إعادة النظر في قرارها بالإسراع في إجراءات الترخيص ببناء مساكن في المستوطنات” والتخلي عن الموافقة على مشاريع بناء “نحو 5000 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية”.

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