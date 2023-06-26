حرائق الغابات.. مخاطر “متوسطة” إلى “شديدة” في عدة أقاليم

2023-06-26 / 18:41
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هبة بريس

حذرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات من مخاطر ‘’متوسطة’’ إلى ’’شديدة’’ لحرائق الغابات قد تشهدها عدة أقاليم بالمملكة اليوم وغدا الثلاثاء.

فبعد تحليل البيانات المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بأنواع الغابات ومستويات قابليتها للاشتعال وبمعايير (توبو) المناخية، حددت الوكالة مخاطر شديدة للحرائق من المستوى الأحمر في إقليمي طنجة-أصيلة وتاونات.

كما أفادت الوكالة في نشرتها اليومية بوجود مخاطر عالية من المستوى البرتقالي في أقاليم شفشاون والعرائش والقنيطرة وسيدي سليمان والرباط والخميسات وتازة وصفرو وإفران وخنيفرة وبني ملال وأزيلال والصويرة وأكادير إيداوتنانان، ومخاطر متوسطة من المستوى الأصفر في أقاليم تطوان ووزان وابن سليمان ووجدة وبركان وتارودانت.

ودعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات الأشخاص الذين يقيمون بالقرب من الغابات وكافة المصطافين والزوار وكذا الأشخاص الذين يعملون في الأوساط الغابوية، إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب اندلاع حرائق الغابات.

كما حثتهم على إشعار السلطات المحلية في حال ملاحظة أي دخان أو سلوكات مشبوهة.

وبغية استباق إشكالية حرائق الغابات في المغرب، تعمل الوكالة على إعداد ، بشكل يومي وعبر طرقها العلمية الخاصة بها ، خرائط تحدد بدقة المناطق المعرضة للخطر في جميع أنحاء التراب الوطني.

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