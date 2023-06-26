عملاق إيطالي يتحرك للتعاقد مع النجم المغربي أمرابط

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين، أن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، قرر التقدم بعرض لضم لاعب خط وسط نادي فيورنتينا، الدولي المغربي سفيان أمرابط.

ويسعى ميلان لضم لاعب وسط جديد، بعد اقتراب رحيل نجمه الدولي الإيطالي ساندرو تونالي لصفوف نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، مع حساب الإضافات والمكافآت.

وقالت شبكة “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية، إن ميلان قرر فجأة وبشكل غير متوقع، بدء المحادثات مع فيورنتينا لضم أمرابط.

وأضافت الشبكة: “ميلان سيعرض على فيورنتينا ضم أمرابط خلال الأيام المقبلة، بعد تأكدهم من أن اللاعب معروض للبيع، ولم يتقدم أي فريق بعرض لضمه حتى الآن”.

وأشارت التقارير إلى أن فيورنتينا عرض 30 مليون يورو، للموافقة على بيع أمرابط الذي ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف برشلونة وأتلتيكو مدريد وبعض فرق الدوري الإنجليزي

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