بروناي دار السلام تدعم الوحدة الترابية وسيادة المملكة على الصحراء المغربية

هبة بريس

أكد الوزير الثاني للشؤون الخارجية لبروناي دار السلام، داتو إيريوان بهين يوسف، اليوم الاثنين بالرباط، أن بروناي دار السلام تدعم الوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية على الصحراء المغربية.

وقال السيد يوسف، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن بروناي دار السلام تشيد بجهود المملكة المغربية الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم لقضية الصحراء المغربية.

من جهته، أشاد السيد بوريطة بـ “الموقف الإيجابي والدائم” لبروناي، البلد الصديق الذي طالما عبر عن دعمه للمملكة.

وتعد زيارة العمل المهمة التي يقوم بها إلى المغرب الوزير الثاني لشؤون خارجية بروناي دار السلام الأولى من نوعها لهذا البلد.

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