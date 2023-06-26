سفير المملكة المغربية بالبرتغال يستقبل وفدا جمعويا وإعلاميا بجهة سوس

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقد وفد من الفعاليات الإعلامية والجمعوية بجهة سوس ماسة، لقاء تواصليا مع سفير المملكة المغربية بدولة البرتغال.

وتمحور اللقاء الذي انعقد اليوم الاثنين 26 يونيو الجاري، بمقر السفارة المغربية بلشبونة حول بحث سبل إشراك الفعاليات الإعلامية والهيئات الجمعوية في الدينامية التي أطلقتها السفارة لخدمة المصالح الوطنية في هذه الدولة الشقيقة والتي تربطها ببلادنا مصالح استراتيجية وحيوية.

وتم خلال اللقاء الوقوف على المجهودات النوعية التي تبذلها السفارة المغربية في البرتغال لفائدة الجالية المغربية والتي همت أساسا تجويد الخدمات المرفقية وتقريبها من المواطنين المغاربة المقيمين بالبرتغال.

وسجل الوفد الاعلامي والجمعوي الذي شارك في هذا اللقاء التعاطي الايجابي لسفير المملكة في لشبونة مع مقترحات الوفد الرامية إلى تعزيز دور الدبلوماسية الموازية لخدمة القضايا الوطنية والسعي إلى المواكبة والمصاحبة للهيئات الجمعوية ببلادنا في مجال شراكات الجمعيات التنموية مع الجمعيات البرتغالية ذات نفس الأهداف” وفق ما أفاده فيصل روضي أحد أعضاء الوفد المشارك في اللقاء.

وثمن فيصل روضي في تصريح صحفي عقب اللقاء، التفاعل النوعي لسفير المملكة مع متطلبات أفراد الجالية ومجهودات السفارة في عدة مجالات همّت، على الخصوص، تبسيط إجراءات التسجيل بالمصالح القنصلية، وتقديم طلبات وتجديد وسحب جوازات السفر البيومترية، وطلب أو التسجيل بالحالة المدنية، وطلب الشواهد الإدارية والمصادقة على الإمضاءات، إضافة إلى التوجيه والارشاد القانوني بخصوص العديد من الخدمات الاجتماعية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6