ميراوي: “دبلوم الطب المغربي كيتخاطفو عليه جميع الدول”
هبة بريس - الرباط
تحدث عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مكانة دبلومات وشواهد الجامعات والمعاهد المغربية في باقي الدول.
وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الأمر يتعلق بسيادة الدول، مضيفا بالقول “كاينين دول سنينا معاهوم تعاقد باش هوما يعتارفو بينا وحنا نعتارفو بيهوم”.
وتابع الوزير قائلا: “دبلوم الطب ديال المغرب مطلوب اليوم فجميع الدول”.. مسترسلا بالقول “ياك نزلنا عدد سنوات الدراسة من 7 الى 6 سنوات ومزالين كيتخاطفو عليه” على حد تعبيره
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3 تعليقات
ههههه حيث كيتشرا بالفلوس ، لا حيا لا حشمة هل المغرب له دبلوم اصلا ؟؟؟ دبلومات المغربية كلها تشترى دون استثناء
قالك الدبلوم المغربي هههه
حيث كيتشرى بثمن رخيص ، متا كان المغرب به دبلوم معترف به اصلا ؟؟؟ العالم كله يعلم ان الدبلومات المغربية رخيصة الثمن
قالك الدبلوم المغربي ههههه
هههههههههه ورينا شكون اللي كيتخاطف عليه !!
الاطباء المغاربة اكثرهم لا يجيد حتى الكتابة
وعندما تقول يتخاطفون عليه ،يجب ان تشرح بأن الشهادة تشترى بثمن بخس