عبد اللطيف ميراوي

ميراوي: “دبلوم الطب المغربي كيتخاطفو عليه جميع الدول”

2023-06-26 / 16:33
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هبة بريس - الرباط

تحدث عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن مكانة دبلومات وشواهد الجامعات والمعاهد المغربية في باقي الدول.

وأكد الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن الأمر يتعلق بسيادة الدول، مضيفا بالقول “كاينين دول سنينا معاهوم تعاقد باش هوما يعتارفو بينا وحنا نعتارفو بيهوم”.

وتابع الوزير قائلا: “دبلوم الطب ديال المغرب مطلوب اليوم فجميع الدول”.. مسترسلا بالقول “ياك نزلنا عدد سنوات الدراسة من 7 الى 6 سنوات ومزالين كيتخاطفو عليه” على حد تعبيره

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