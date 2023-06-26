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الصورة من الارشيف

الناظور.. سائق “تريبورتور” يفر بخروفين اقتناهما مواطن من السوق الأسبوعي

2023-06-26 / 15:20
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هبة بريس - وجدة

تقدم مواطن بشكاية لدى مركز الدرك الملكي بسلوان التابعة ترابيا لإقليم الناظور، يطالب فيها بالبحث عن سائق دراجة ثلاثية العجلات”تريبوترور” فر هاربا بخروفين اشتراهما من السوق الأسبوعي.

وأكد مصدر مطلع، أنه بعد اقتنائه للأضحيتين توجه بهما إلى سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات من أجل نقلهما إلى منزله، وأخبره بأن ينتظره بعض الوقت لاقتناء حاجيات أخرى لكي يتفق معه الوجهة التي سيقصدها، لكنه بعد عودته اكتشف أنه تعرض لعملية سرقة فر بهما نحو وجهة مجهولة.

وهذا، فتحت عناصر الدرك الملكي بسلوان، تحقيقا من أجل تحديد هوية السائق وتقديمه إلى العدالة.

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‫13 تعليقات

  1. الكبار يشفروا اصغار يشفروا يبقى دائما المواطن البسيط الدرويش ضحية الذئب الكبار والصغار.

  2. لو قالو لهم واحد بولحيا كيصلي الفجر ديما بالمسجد لو جابوه ف نصف الساعة ديال المكانة .

  5. نتمنى ان يتم التعرف على هويته سريعا وتقديمه الى العدالة من أجل تلقي عقوبته ..

  6. على السلطات المحلية أن تثبت كاميرات المراقبة من أجل رصد كل تحركات المواطنين والتعرف على الجناة ..

  7. تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها الجبارة من أجل إيقاف والتعرف على الجانح واللص..

  9. من العيب ان هناك أباء على ساق واحدة من أجل توفير لقمة العيش وخروف العيد .فين حين تجد هناك من يتربص بهاته الفئة الهشة ..

  10. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.على القضاء أن يرحمه بعشر سنوات سجنا نافذا..

  11. انعدام التربية والأخلاق والانحراف وعدم مراقبة الأبناء تكون النتيجة وخيمة ..

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