رسميا.. ديربي البيضاء في كأس العرش يوم 9 يوليوز بمركب محمد الخامس
هبة بريس ـ رياضة
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موعد مبارتي نصف نهائي كأس العرش و التي تقرر أن تجرى في التاسع من يوليوز.
و حسب بلاغ للجامعة، فسيجرى الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد عن نصف نهائي الكأس الفضية يوم 9 يوليوز 2023 بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة الخامسة عصرا.
أما نصف النهائي الثاني بين الفتح الرياضي و نهضة بركان، فسيحتضنه الملعب الكبير لفاس في ذات ايوم بداية من الساعة التاسعة و النصف ليلا.
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9 تعليقات
نتمنى الفوز للرجاء الرياضي في هذا الديربي البيضاوي..
نهضة بركانية هي التي ستفوز على الفتح الرباطي ..
افتقدنا لأجواء الحماس هذا الموسم بالديربي البيضاوي.وللأسف لم يحتضن..
بالتوفيق للفريقين ..
يجب ان تكون الروح الرياضية حاضرة بقوة بين الفريقين وبين الجماهير ..
علينا جميعا تجاوز العقلية المتخلفة من كسر الممتلكات الخاصة والشغب وإحداث الفوضى..
النادي الرجاء الرياضي والوداد الرياضي فريقان قويان .عليهم أن يتنافسا عن اللقب ..
ديجا رجاء .ديما خضرا ..
بالتوفيق والنجاح للفريقين ..