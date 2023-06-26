رسميا.. ديربي البيضاء في كأس العرش يوم 9 يوليوز بمركب محمد الخامس

2023-06-26 / 15:29
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن موعد مبارتي نصف نهائي كأس العرش و التي تقرر أن تجرى في التاسع من يوليوز.

و حسب بلاغ للجامعة، فسيجرى الديربي البيضاوي بين الرجاء و الوداد عن نصف نهائي الكأس الفضية يوم 9 يوليوز 2023 بمركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة الخامسة عصرا.

أما نصف النهائي الثاني بين الفتح الرياضي و نهضة بركان، فسيحتضنه الملعب الكبير لفاس في ذات ايوم بداية من الساعة التاسعة و النصف ليلا.

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