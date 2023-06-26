وجدة.. المايسترو “أمين بودشارت” يتحف الجماهير العريضة بمعزوفاته الموسيقية

هبة بريس - وجدة

أبهر المايسترو المغربي الشاب أمين بودشارت الجمهور الوجدي مساء امس الأحد 25 يونيو الجاري، بمسرح محمد السادس بوجدة، بتقديم نسخة جديدة من مشروعه الموسيقي الاستثنائي الموقع بعنوان “La chorale, c’est vous”.

ففي أجواء احتفالية كبيرة، قدم عرضا فنيا متنوعا، ترك صدى متناسقا جميلا سيبقى راسخا في ذاكرة وأذهان عشاق الموسيقى المغربية والشرقية.

هذه الأمسية، التي أوفت بكل هذه الوعود، تعززت بحضور العديد من الشخصيات من مختلف المشارب والأطياف، ممن توافدوا بغزارة لحضور هذا الاحتفال الذي يعكس ثراء الريبرتوار الغنائي المغربي.

وبرفقة نخبة من الرواد والموسيقيين الشباب، رحل أمين بودشار بالجمهور عبر الزمن الجميل بتكريم الأغاني الخالدة التي أدتها الأوركسترا بإتقان.

“سولت عليك العود وناي” و “العيون عينية”، و”نداء الحسن”، “خليلي”، “داك الغافل”، “بنت بلادي” ، “زيديني عشقا”، “بتونس بيك”، “غني لي شوي”، “سواح”، “عطشانة”، “سولت عليك العود والناي”، و”هالا هالا” وهي باقة من عناوين لاغاني يحفظها الجمهور الحاضر الغفير عن ظهر قلب.

وازدانت هذا الأمسية بمقطوعات موسيقية للمايسترو المغربي الشاب منها “Mosaïca” و “Jebli Jam” و “Bartiya Groove” و “Mchina” و “Taarida”.

هذه الإبداعات الفنية، التي رافقتها لوحات في فن الرقص و الفلكلور الشعبي، تبقى شاهدة على الموهبة التي يتمتع بعا أمين بودشار بلا منازع إلى جانب العازفين المنفردين اللامعين الذين رافقوه، رغبة في إسعاد المتفرجين الحاضرين.

وفي تصريح لموقع “هبة بريس”، أعرب أمين بودشارت بالمناسبة عن سعادته بالالتقاء بالجمهور الوجدي، شاكرا في الوقت ذاته الموسيقيين الذين رافقوه فضلا عن الجمهور الذي استجاب للدعوة، واعجابه بالمعلمة الرائعة لمسرح محمد السادس، وانبهاره بالتناسق للجماهير مع الكورال عبر ترديد كلمات اشهر الاغاني التي برمجها لهم.

من جانبهم، رحب عدد من الحضور بتنظيم هذا الحفل الذي أتاح لهم فرصة استحضار ذكريات الأغاني الرائعة والمتفردة التي تزخر بها الموسيقية المغربية والشرقية.

كما نوهوا بالموهبة الفريدة لأمين بودشارت ومرافقيه من الموسيقيين ممن نجحوا في خلق نوع من التفاعل مع الجمهور الذي استجاب لهذه الأمسية التي لا تُنسى.

يشار إلى أن الشاب العصامي أمين بودشارت الشغوف بالموسيقى، هو من مواليد مدينة المحمدية، وتخرج من المعهد الموسيقي بفرنسا، وهو حاصل أيضا على شهادة مهندس في مجال الإحصاء.

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