جدة تحتضن مونديال الأندية في دجنبر المقبل

هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في دجنبر المقبل بمدينة جدة، وذلك بعد ضمان مشاركة فريق الاتحاد حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الأخيرة ليمثل البلد المضيف في البطولة.

وجاء إعلان “فيفا” بعد زيارات قام بها فريق الاتحاد الدولي إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة خلال الأيام الماضية ومشاهدة ملاعب التدريب المقررة أن تحتضن الفرق المشاركة في البطولة.

وكانت زيارة خبراء الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى جدة، شملت جولات تفقدية للبنى التحتية الرئيسية، والملاعب المرشحة لاستضافة البطولة، بما في ذلك مدينة الملك عبد الله الرياضية، وملعب الأمير عبد الله الفيصل، بالإضافة إلى عددٍ من مرافق التدريب وإقامة الفرق.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في العاصمة السعودية الرياض وتحديداً على ملعبي الملك فهد الدولي وملعب الأول بارك في جامعة الملك سعود، إلا أن تأهل فريق الاتحاد ساهم بنقل البطولة إلى مدينة جدة.

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