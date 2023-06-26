إلترات الجيش: “سنحتفل من الهرهورة لسلا من الاثنين حتى ليلة العيد”

هبة بريس ـ رياضة

نشرت “الكورفاتشي” المكونة من فصيلي “بلاك أرمي” و “إلترا عسكري” المناصرتين للجيش الملكي بطل هذا الموسم بلاغا مشتركا دعت فيه الجماهير العسكرية للاحتفال.

و جاء في بلاغ “الكورفاتشي” أنه و برسم الجولة الأخيرة من منافسات البطولة الوطنية استقبل فريق اتحاد طنجة زعيم المملكة في مباراة مصيرية في تحديد هوية الفائز.

و أضاف البلاغ: “حضر الفريق كامل العتاد واضعا نصب عينيه الثلاث نقاط، مباراة عشنا فيها جميع أنواع الضغوط النفسية التي أصبحت ترافقنا في كل مقابلة، خمس أهداف سُجلت كانت كفيلة بزعزعة الاستقرار الذهني لكل متتبع، حيث فرح الحاقد وحزن المحب، وحزن الحاقد ليفرح المحب وظل الأمر كذلك إلى صافرة الحكم التي أعلنت الملكي بطلا لهذا الموسم”.

و جاء فيه أيضا: “جماهيريا لا يصح الوصف إلا بالإنزال، فالموج الأسود حل ضيفا ثقيلا على طنجة بهدف واحد وهو تحقيق المبتغى، حيث وبكل الاحترام والمودة، مرت الأجواء المحيطة بالمقابلة في روح رياضية عالية، وترحاب كبير من أهل المدينة الذين شاركوا الجمهور العسكري ذاك الحماس من أجل الظفر بالدرع، شجّع العساكر طيلة المقابلة بكل طاقتهم ولم يبخلوا على الفريق إلى آخر دقيقة، تلك التي لن ينساها كل عسكري، والتي صنعت بقدم ذهبية مجد جيل من اللاعبين كافحوا لنصرة الكيان، هنيئا باللقب من أرض طنجة، مع مزيد من التألق لزعيم الكرة الوطنية”.

و أضاف البلاغ نفسه: “أنت بصدد قراءة الأسطر السابقة، أجهَدتَ عينيك بحثا عن كلمة الاحتفال فلم تجدها، لا تفقد الأمل فنحن أهل الاحتفال وأصحابه وهنا نضع التفاصيل:

● التجمع على طول الشريط الساحلي للعاصمة الكبرى بألوان الفريق راياته على الساعة الثامنة مساء من يوم الإثنين، بدءا من هرهورة وصولا إلى مارينا سلا.

● يوم الأربعاء نريده يوم للتاريخ، يوم يصبح فيه اللون الأحمر يغطي سماء العاصمة الكبرى، أزقة، شوارع و دروب، الأسطح، النوافذ و الشرفات، كل المناطق الممكنة من الواجب أن تشتعل احتفالا بهذا الإنجاز، كبارا، صغارا و شياب، على الساعة الثانية عشر من منتصف الليل.

نضرب موعدا معكم في جو احتفالي بهيج يطبعه السرور والانضباط من الغد إلى الأربعاء ، لنختمها بطقسنا المعهود منتصف ليلة العيد”.

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