“الاتحاد الدستوري” يدعو الحكومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين

هبة بريس - الرباط

ناقش المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري خلال اجتماعه الأخير، أبرز المستجدات التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية، حيث القى الضوء على القضايا الرئيسية التي تحتاج إلى اهتمام وتفاعل من الحزب لاسيما ذات الصلة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب السياسي الى ضرورة استمرار التدخلات الاستعجالية من قبل الحكومة والبحث عن حلول فورية لتخفيف العبء على المواطنين، ولاسيما الأسر المعوزة.

وأعرب عن تقديره العميق لعمل البرلمانيين الدستوريين على أداءهم المسؤول وحضورهم الدائم والوازن في الجلسات واللجن البرلمانية.

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