ولاية أمن البيضاء تعزز حضور عناصرها في “فضاءات الحولي” بمختلف المقاطعات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لتقريب خدمة بيع الأضاحي من المواطنين، عمدت سلطات الدار البيضاء هاته السنة لإحداث عدد كبير من الأسواق و الفضاءات الخاصة بعرض أضاحي العيد بمختلف مقاطعات المدينة.

و لتفادي الأحداث السوداء و المشاكل التي قد تعكر صفو العيد على المواطنين، قررت ولاية أمن البيضاء تعزيز حضور عناصرها الأمنية ب”فضاءات الحولي”، حيث تم تكثيف التواجد الأمني ببوابات هاته الفضاءات و بجنباتها و كذا بداخلها.

و استحسن المواطنون الذين فضلوا اقتناء أضحية العيد من هاته الفضاءات الحضور الأمني المكثف و الذي ساهم نسبيا في تخفيف معدلات النشل و الجرائم و كذا الفوضى التي كانت تعرفها مثل هاته الأسواق المناسباتية في السنوات الماضية.

كما وضعت عناصر الأمن بعدد من الفضاءات كاميرات للمراقبة بمداخل السوق و بداخله لمراقبة كل التحركات المشبوهة، و للحيلولة دون وقوع جرائم السوقة و النشل التي تكثر كلما اقترب عيد الأضحى.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6