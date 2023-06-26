ولاية أمن البيضاء تعزز حضور عناصرها في “فضاءات الحولي” بمختلف المقاطعات
هبة بريس ـ الدار البيضاء
لتقريب خدمة بيع الأضاحي من المواطنين، عمدت سلطات الدار البيضاء هاته السنة لإحداث عدد كبير من الأسواق و الفضاءات الخاصة بعرض أضاحي العيد بمختلف مقاطعات المدينة.
و لتفادي الأحداث السوداء و المشاكل التي قد تعكر صفو العيد على المواطنين، قررت ولاية أمن البيضاء تعزيز حضور عناصرها الأمنية ب”فضاءات الحولي”، حيث تم تكثيف التواجد الأمني ببوابات هاته الفضاءات و بجنباتها و كذا بداخلها.
و استحسن المواطنون الذين فضلوا اقتناء أضحية العيد من هاته الفضاءات الحضور الأمني المكثف و الذي ساهم نسبيا في تخفيف معدلات النشل و الجرائم و كذا الفوضى التي كانت تعرفها مثل هاته الأسواق المناسباتية في السنوات الماضية.
كما وضعت عناصر الأمن بعدد من الفضاءات كاميرات للمراقبة بمداخل السوق و بداخله لمراقبة كل التحركات المشبوهة، و للحيلولة دون وقوع جرائم السوقة و النشل التي تكثر كلما اقترب عيد الأضحى.
11 تعليقات
الامن ضروري ومؤيد في كل الامكنة التي يفترض ان يوجد بها نشالة ومجرمين
شكرا للأمن على هذا العمل الجبار ونتمنى ان تكون دوريات أكثر لتأمين الفلاحين..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الأمن والاستقرار..
تفاديا لتكرار سيناريو الدارالبيضاء في سرقة المواشي تحت التهديد بالسلاح الابيض والعنف ضد الفلاحين..
تحية تقدير واحترام للشرطة على مجهوداتها الجبارة..
الشرطة ملزمة لتوفير الأمن والأمان للفلاحين والمواطنين من أجل اقتناء الأضاحي..
على الشرطة والدرك ان يقوموا بدوريات تفتيش لنا يسمى بالفراقيشة الذين يستغلون هاته الفترة من عيد الأضحى..
يبقى عيد الأضحى سنة مؤكدة من قام بها سقطت عن البعض الآخر..
تقبل الله من جميعاً.وعيد أضحى مبارك للجميع..
كل من ضبط يسرق في السوق يجب ان يطبق عليه الرجم حتى الموت..
تحية لرجال الأمن..