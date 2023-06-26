سانشيز: علاقتنا مع المغرب استراتيجية على جميع المستويات

2023-06-26 / 11:10
1
هبة بريس

وصف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، علاقة بلاده مع المغرب بأنها “استراتيجية”، مؤكدا أن التعاون الثنائي يشمل جميع المجالات.

وقال سانشيز الذي حل مساء الأحد ضيفا على برنامج تلفزيوني “لا سيكستا” على التلفزيون الإسباني: “علاقتنا مع المغرب استراتيجية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن “المغرب مهم بالنسبة لنا من الناحية التجارية، والولوج الاقتصادي إلى قارة مهمة بحجم إفريقيا، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وسياسة الهجرة دون أدنى شك”.

وأكد سانشيز “في هذا الإطار، يجب أن أخبركم أن التعاون الذي يجمعنا مع المملكة المغربية إيجابي للغاية”.

وبشأن قضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده تتبنى “موقفا إيجابيا”، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع”. وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي والبلدان الأوروبية الرئيسية تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007.

وأردف قائلا: “أقف على أمر واقع: على مدى السنوات الخمسين التي استمر فيها هذا النزاع، لم يكن هناك تقدم. لذلك، إذا قال المجتمع الدولي والولايات المتحدة والبلدان الأوروبية الرئيسية إنه يجب علينا إيجاد وسائل أخرى لحل هذا النزاع في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعتقد أن إسبانيا ينبغي أن تتبنى هذا الموقف البناء”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الاتحاد الدستوري” يدعو الحكومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين

“الاتحاد الدستوري” يدعو الحكومة إلى تخفيف العبء عن المواطنين

2023-06-26 / 12:44
Photo of اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي

اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي

2023-06-25 / 21:45
Photo of سفير المغرب بالسينغال: المملكة قوة إقليمية بناءة تحترم حسن الجوار

سفير المغرب بالسينغال: المملكة قوة إقليمية بناءة تحترم حسن…

2023-06-25 / 19:04
Photo of أوجار: “الأحرار يمارس السياسة بعفة وتواضع.. ولسنا حزبا إداريا”

أوجار: “الأحرار يمارس السياسة بعفة وتواضع.. ولسنا حزبا إداريا”

2023-06-24 / 21:46
Photo of قرار محكمة تاراسكون انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” وأتباعها في فرنسا

قرار محكمة تاراسكون انتكاسة قانونية جديدة لـ “البوليساريو” وأتباعها…

2023-06-24 / 20:15
Photo of الكثيري ..”استرجاع سيدي إفني” مناسبة لاستحضار أطوار ملحمة خالدة

الكثيري ..”استرجاع سيدي إفني” مناسبة لاستحضار أطوار ملحمة خالدة

2023-06-23 / 19:29
Photo of “المغرب” يعلن تأجيل قمة “النقب” إلى ما بعد الصيف

“المغرب” يعلن تأجيل قمة “النقب” إلى ما بعد الصيف

2023-06-23 / 19:14
Photo of “المغرب” يجدد رفضه لكل الانتهاكات الأحادية الإسرائيلية

“المغرب” يجدد رفضه لكل الانتهاكات الأحادية الإسرائيلية

2023-06-23 / 18:29
Photo of مراكش.. المغرب يقترح بلورة ميثاق جهوي حول التدبير الإنساني للحدود

مراكش.. المغرب يقترح بلورة ميثاق جهوي حول التدبير الإنساني…

2023-06-23 / 17:55
Photo of بسبب “مشاكل أجندة وتواريخ”.. بوريطة يعلن تأجيل “قمة النقب”

بسبب “مشاكل أجندة وتواريخ”.. بوريطة يعلن تأجيل “قمة النقب”

2023-06-23 / 17:47

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق