قبيل العيد.. توافد كبير على المحطات الطرقية ومواطنون يشتكون من غلاء التذاكر

2023-06-26 / 10:56
4
هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبيل عيد الأضحى، تعرف مختلف المحطات الطرقية بالمغرب حركية نشيطة وغير مألوفة.

ويتوافد يوميا العشرات من المواطنين على محطات حافلات نقل المسافرين بعدد من المدن، وخاصة الكبرى، بهدف التنقل الى مدنهم الأصل لقضاء هذه المتاسبة مع عائلاتهم.

وفي هذا الصدد، سجل عدد من المواطنين ارتفاعا كبيرا لأسعار تذاكر حافلات المسافرين.

وعبر عدد من المواطنين عن سخطهم بسبب هذا الارتفاع الملحوظ والكبير، لافتين أن سعر تنقلهم بالحافلة تضاعف حوالي مرتين عن السعر المألوف.

ودعا مواطنون، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل الى التدخل لمراقبة الأسعار ولمواصلة دعم القطاع حماية للقدرة الشرائية للمغاربة ولتعريفة تنقلاتهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. سائق “تريبورتور” يفر بخروفين اقتناهما مواطن من السوق الأسبوعي

الناظور.. سائق “تريبورتور” يفر بخروفين اقتناهما مواطن من السوق…

2023-06-26 / 15:20
Photo of أخنوش يتفقد مجموعة من المشاريع التنموية بأكادير

أخنوش يتفقد مجموعة من المشاريع التنموية بأكادير

2023-06-26 / 13:24
Photo of نشرة إنذارية: موجة حرارة تصل الى 47 درجة الإثنين والثلاثاء

نشرة إنذارية: موجة حرارة تصل الى 47 درجة الإثنين…

2023-06-26 / 13:15
Photo of للمرة السادسة على التوالي.. رفع اللواء الأزرق بشاطئ فم الواد

للمرة السادسة على التوالي.. رفع اللواء الأزرق بشاطئ فم…

2023-06-26 / 10:15
Photo of طقس الإثنين.. أجواء جد حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الإثنين.. أجواء جد حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-26 / 09:08
Photo of جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي وزان والعرائش

جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي…

2023-06-25 / 23:06
Photo of بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز البنية التحتية لجهة الشمال

بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز…

2023-06-25 / 21:32
Photo of الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2023-06-25 / 19:47
Photo of اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة بأيت اعميرة

اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة…

2023-06-25 / 19:41
Photo of انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

2023-06-25 / 18:37

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق