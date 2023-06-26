رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي

2023-06-26 / 10:34
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي مانشستر سيتي رسميًّا رحيل الألماني إلكاي غوندوغان، عن الفريق الإنجليزي من أجل الانضمام لنادي برشلونة الإسباني في الميركاتو الجاري.

ووجَّه مانشستر سيتي عبر حسابه الموثق على تويتر، اليوم الاثنين، الشكر إلى غوندوغان، معلقًا: “سينضم غوندوغان إلى برشلونة لينهي سبع سنوات ناجحة مع مانشستر سيتي”.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الألماني مع “السيتيزن” في الـ30 من يونيو الجاري.

كما أعلن برشلونة رسميًّا ضم النجم الألماني إلى صفوفه بعقد يمتد حتى عام 2025 مع إمكانية التمديد لعام إضافي وبشرط جزائي يبلغ 400 مليون يورو.

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