دراسة: 30 دقيقة قيلولة تقلل من الإصابة بالخرف

هبة بريس - وكالات

خلصت دراسة حديثة أجريت على قرابة 50 ألف شخص من الذكور والإناث في بريطانيا، أنه يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بالخرف عن طريق تقليل معدل تقلص دماغهم من خلال أخذ قيلولة منتظمة أثناء النهار.

تفاصيل الدراسة نشرتها مجلة “Sleep Health”، وخلصت إلى أن 30 دقيقة من القيلولة أثناء النهار، يمكن أن تحسن صحة الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بالخرف.

وأجرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة الجمهورية في أوروغواي، ما مجموعه 5 تقييمات معرفية لجميع المشاركين في الدراسة، وخضع العديد منهم لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والنمط الجيني.

ومن خلال مواءمة المتغيرات الجينية، توصلت الدراسة إلى وجود أدوات وراثية إضافية للقيلولة أثناء النهار.

فقد أفاد 57% من أفراد العينة أنهم “لم يحصلوا أبدًا / نادرًا” على قيلولة أثناء النهار، بينما أفاد 38% بأنهم يحصلون على قيلولة “في بعض الأحيان” و “عادةً” خلال النهار، على التوالي.

وفي المتوسط​​، كان حجم الدماغ الكلي أصغر مقارنةً بأولئك الذين “لم يحدث / نادرًا” أو “أحيانًا” أخذوا قيلولة أثناء النهار.

ووجدت الدراسة، أن الحصول على قيلولة منتظمة في النهار يمكن أن يبطئ تقلص الدماغ، ويؤجل عملية الشيخوخة لمدة 7 سنوات

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