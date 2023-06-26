دراسة: 30 دقيقة قيلولة تقلل من الإصابة بالخرف
خلصت دراسة حديثة أجريت على قرابة 50 ألف شخص من الذكور والإناث في بريطانيا، أنه يمكن للناس تقليل فرص الإصابة بالخرف عن طريق تقليل معدل تقلص دماغهم من خلال أخذ قيلولة منتظمة أثناء النهار.
تفاصيل الدراسة نشرتها مجلة “Sleep Health”، وخلصت إلى أن 30 دقيقة من القيلولة أثناء النهار، يمكن أن تحسن صحة الدماغ، وتقلل من خطر الإصابة بالخرف.
وأجرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة الجمهورية في أوروغواي، ما مجموعه 5 تقييمات معرفية لجميع المشاركين في الدراسة، وخضع العديد منهم لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والنمط الجيني.
ومن خلال مواءمة المتغيرات الجينية، توصلت الدراسة إلى وجود أدوات وراثية إضافية للقيلولة أثناء النهار.
فقد أفاد 57% من أفراد العينة أنهم “لم يحصلوا أبدًا / نادرًا” على قيلولة أثناء النهار، بينما أفاد 38% بأنهم يحصلون على قيلولة “في بعض الأحيان” و “عادةً” خلال النهار، على التوالي.
وفي المتوسط، كان حجم الدماغ الكلي أصغر مقارنةً بأولئك الذين “لم يحدث / نادرًا” أو “أحيانًا” أخذوا قيلولة أثناء النهار.
ووجدت الدراسة، أن الحصول على قيلولة منتظمة في النهار يمكن أن يبطئ تقلص الدماغ، ويؤجل عملية الشيخوخة لمدة 7 سنوات
6 تعليقات
كل مايريح الجسد الا وله ردة فعله اجابية لي الدماغ بالخصوص
فعلا يجب علا الانسان ان ياخذ قسط من الراحة ولو بضع دقائق علا الاقل وخصوصا اصحاب العمل الفيكري
الجسد هو الدي يحمل راس الانسان ان تعب الجسد شلت حركة العقل لانه كما قيل الجسم السليم في العقل السليم
لابد للجسم ان يرتاح وله راحتين في اليوم راحة نوم الليل وراحة بعد الظهر وله حكمة عند الله صبحانه وتعالا ووصل لها العلماء
لبد لي دماغ الانسان من راحته من حين لي آخر فهو المشغل الاول قبل تحريك اي عضو في الجسم وخصوصا نوم القيلولة
سبحان الله اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو الحديث ضعيف قال
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل