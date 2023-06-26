بشرط معقد.. باريس يوافق على بيع مبابي لريال مدريد

2023-06-26 / 09:33
11
هبة بريس - وكالات

أفادت مصادر صحافية إسبانية وفرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان لم تعد متمسكة بالنجم الشاب كيليان مبابي، بعد ظهور ملامح انقلابه على النادي، بالبيان المثير للجدل الذي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد رغبته في مغادرة “حديقة الأمراء”، وإظهار نيته المبيتة بعدم تمديد العقد لمنتصف العام 2025.

ونقلت الصحف والمواقع الرياضية عن منصة “ديفينسا سينترال” المقربة من ريال مدريد، أن النادي الباريسي ينوي بالفعل التخلص من صداع كيليان هذا الصيف، لكن ليس بهكذا سهولة، بل بشروط تندرج تحت مسمى معقدة، رغم بدء العد التنازلي لموسمه الأخير في عاصمة الموضة، واحتمال خسارته بموجب قانون بوسمان، حال استمر وضعه الحالي كما هو عليه لنهاية الموسم الجديد.

ووفقا لنفس المصدر، فإن أصحاب القرار في معقل “بي إس جي”، عرضوا على وسطاء رئيس النادي الميرينغي فلورنتينو بيريز، ما وُصفت بالمقايضة أو الصفقة التبادلية، بموجبها يوافق بطل الليغ1 على إطلاق سراح المدمر الفرنسي، في المقابل يتخلى الريال عن اثنين من ألمع نجومه وركائزه الأساسية، الأول هو الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، والثاني حامي العرين تيبو كورتوا.

وتُضيف الصحيفة البيضاء، أن الرفض المدريدي جاء سريعا، لاستحالة مجرد التفكير في التخلي عن أفضل حارس مرمى في العالم، ونفس الأمر بالنسبة للعشريني البرازيلي، الذي تحول إلى واحد من أهم وأبرز اللاعبين في ولاية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الثانية، مع تلميحات بأن الفكرة بالنسبة للرئيس بيريز ومجلسه المعاون، تكمن في التوقيع مع الغالاكيتكوس الجديد، لكن بأفضل سعر ممكن.

وفي الختام، استند التقرير إلى التسريبات التي تتحدث عن تمسك باريس سان جيرمان بضرورة الحصول على مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن ربع مليار يورو، فيما يخطط ريال مدريد لإبرام الصفقة مقابل رسوم لا تزيد بأي حال من الأحوال عن 200 مليون يورو بنفس العملة، شاملة كذلك المتغيرات على ما سيقدمه الميغا ستار طوال مدة عقده في قلعة “سانتياغو بيرنابيو”.

ومعروف أن كيليان كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء القميص الأبيض رقم 7 الصيف الماضي، لكن فجأة وبدون سابق إنذار، أعطى اللاعب ظهره للنادي المدريدي، بعد موافقته على تجديد عقده مع المؤسسة الباريسية بعقد مدته عامين، مع إمكانية التمديد لموسم آخر بموافقة الطرفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رسميا.. ديربي البيضاء في كأس العرش يوم 9 يوليوز بمركب محمد الخامس

رسميا.. ديربي البيضاء في كأس العرش يوم 9 يوليوز…

2023-06-26 / 15:29
Photo of جدة تحتضن مونديال الأندية في دجنبر المقبل

جدة تحتضن مونديال الأندية في دجنبر المقبل

2023-06-26 / 14:20
Photo of إلترات الجيش: “سنحتفل من الهرهورة لسلا من الاثنين حتى ليلة العيد”

إلترات الجيش: “سنحتفل من الهرهورة لسلا من الاثنين حتى…

2023-06-26 / 13:33
Photo of ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش

ريال مدريد يعلن تجديد عقد لوكا مودريتش

2023-06-26 / 12:05
Photo of رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي

رسميًا.. برشلونة يعلن تعاقده مع قائد مانشستر سيتي

2023-06-26 / 10:34
Photo of كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة .. المنتخب الغاني يتفوق على نظيره الكونغولي

كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة .. المنتخب الغاني…

2023-06-25 / 23:03
Photo of الألعاب الشاطئية الإفريقية.. المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى النهائي على حساب الجزائر

الألعاب الشاطئية الإفريقية.. المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى…

2023-06-25 / 20:25
Photo of نيوكاسل الإنجليزي يتحرك للتعاقد مع يوسف النصيري

نيوكاسل الإنجليزي يتحرك للتعاقد مع يوسف النصيري

2023-06-25 / 18:26
Photo of مدرب ليفركوزن يتصل شخصيا باللاعب المغربي الزلزول

مدرب ليفركوزن يتصل شخصيا باللاعب المغربي الزلزول

2023-06-25 / 14:46
Photo of فيفا: زياش “فنان مغربي” وأمهر النجوم الذين مروا على الكرة العربية

فيفا: زياش “فنان مغربي” وأمهر النجوم الذين مروا على…

2023-06-25 / 14:19

‫11 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق