حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

2023-06-26 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد، صباح اليوم الإثنين، إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

ويحرم المتمتعون المتحللون من العمرة من أماكنهم سواء داخل مكة أو خارجها، حيث يبقى الحجاج بها إلى ما بعد بزوغ شمس التاسع من ذي الحجة، يتوجهون بعدها للوقوف بعرفة (الوقفة الكبرى)، ثم يعودون إليها بعد “النفرة” من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام (10 -11 -12- 13)، ورمي الجمرات الثلاث جمرة العقبة والجمرة الوسطى والجمرة الصغرى.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكَن إلا مدة الحج، ويحَدُّه من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي “محسر”.

ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى النبي إبراهيم الجمار، وذبح فدي إسماعيل، ثم أكد النبي محمد هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، وأستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون

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‫15 تعليقات

  2. يارب العالمين اعنهم علا رضاك واعنهم علا مناسكهم وعلا وقوفهم بي جبلك العظيم جبل عرفات وتقبل منهم ومنا صالح الاعمال

  8. يارب العالمين 🕋 حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى وبركاته انشاالله

  9. كل عام والأمة الإسلامية بألف خير يارب العالمين. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والشعب المغربي..

  12. حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى لي جميع حجاجنا هناك بي مكة المكرمة الشريفة

  14. يارب انك كريم وغفار كريم فاللهم اكرمهم بوقوف عرفات وغفر اللهم لهم ولنا معهم واكرمهم بجناتك النعيم لهم ولنا معهم

  15. كل تمنياتنا لي حجاجنا الكرام ان تمر هده الايام بوقوف عرفات انشاالله بكل خير وسلام واستجابت الدعاء انشاالله وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى وبركاته

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