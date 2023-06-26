طقس الإثنين.. أجواء جد حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس جد حار (44 / 48 درجة) بكل من الغرب، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وسوس، وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.
كما يرتقب تشكل مجموعة من السحب المنخفضة والكثل الضبابية على السواحل الوسطى والشمالية، فضلا عن نمو سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية وبرعد فوق مرتفعات الأطلس الكبير.
وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية.
وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الشمالية والوسطى، وبالسايس، وبالأطلس الكبير وشمال المنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وبالجنوب الشرقي، وبسوس، وما بين 18 و25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
15 تعليقات
اللهم غيثا نافعا يارب العالمين..
نحن على مشارف بداية فصل الصيف والحرارة ترتفع..
يجب شرب كمية من الماء الكافي للجسم تفاديا للحرارة المرتفعة..
نسألك يارب ان ترحم عبادك الضعفاء..
الحرارة فهي مهمة للجسم فيتامين D المهمة لهشاشة العظام..
اللهم قينا حر جهنم..
عندما يشتد الحر كان صلى الله عليه وسلم يردد دعاء : «اللهم قينا من نار جهنم»…
الحمد لله على التساقطات المطرية الأخيرة انعشت حقينة السدود والفرشة المائية..
على جميع المواطنين الحذر من أشعة الشمس القاتلة..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم لك الحمد والشكر على كل شيء انعمته علينا وعلا عبادك الصالحين واللهم نجنا من حر جهنم وخفف عنا حر شمسك في الدنيا والآخرة
نتمنا للجميع ان يمر عليهم وعلينا معهم بي فصل صيف تتبعه نسمات هواء بارد وان لا نعرض انفسنا لي اشعة الشمس القوية
يجب اخد الحيطة والحذر من المشي تحت اشعة الشمس وخصوصا مابعد الظهر
نتمنا من الجميع المحافضة علا عدم التبدير في المياه نحن لازلنا في خصاص من الماء
اللهم يارب العالمين لا تجعلنا من القانطين انك انت الرحمان الرحيم بعباده