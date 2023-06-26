طقس الإثنين.. أجواء جد حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يظل الطقس جد حار (44 / 48 درجة) بكل من الغرب، والسايس، وسهول تادلة، والرحامنة، وسوس، وشمال-شرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

كما يرتقب تشكل مجموعة من السحب المنخفضة والكثل الضبابية على السواحل الوسطى والشمالية، فضلا عن نمو سحب أخرى غير مستقرة ومرفوقة بقطرات مطرية وبرعد فوق مرتفعات الأطلس الكبير.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالسهول المتواجدة غرب الأطلس وشمال شرق الأقاليم الجنوبية.

وسيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السهول الشمالية والوسطى، وبالسايس، وبالأطلس الكبير وشمال المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، وبالجنوب الشرقي، وبسوس، وما بين 18 و25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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