كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة .. المنتخب الغاني يتفوق على نظيره الكونغولي

2023-06-25 / 23:03
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هبة بريس - و م ع

فاز المنتخب الغاني لأقل من 23 سنة على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف لاثنين ، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى من كأس افريقيا للأمم لأقل من 23 سنة ، المقامة بالمغرب إلى ثامن يوليوز المقبل.

وسجل أهداف منتخب غانا إرنست نواميه (د 50) ، وإيمانويل يبواه (د 7- و 83 ض ج) ، فيما سجل هدفي منتخب الكونغو ريك كوكولو (د 90 + 3)، ويان كوري-نغاتسي (د 90 + 4).

وعقب هذه النتيجة ، احتل المنتخب الغاني المركز الأول في المجموعة برصيد 3 نقاط ، إلى جانب المنتخب المغربي الفائز يوم أمس على نظيره الغيني (2-1).

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