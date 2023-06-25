حادثة سير تودي بحياة مهاجرة مغربية بجنوب إيطاليا

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

خلفت حادثة سير مروعة بالطريق السيار الرابط بين أفيلينو و ساليرنو بنفود بلدية أتريبالدا جنوب إيطاليا، مقتل سيدة مغربية تبلغ واحد وأربعين سنة .

وأفادت مصادر مطلعة لموقع ” هبة بريس ” أن الضحية كانت تقوم بدفع سيارة زوجها في إحدى المنعجرات بعدما تعطلت بهما، من قبل أن تصدمهما سيارة أخرى.

وحلت بالمكان فرق الانقاذ، ومصالح الشرطة الإيطالية ، وتم فتح التحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة،وفي الوقت نفسه عمدت السلطات الإيطالية إلى قطع الطريق السيار لمدة ساعتين من أجل نقل المصابين والسيارات المهشمة جراء الحادث.

فيما نقلت جثة الهالك الى مصلحة الطب الشرعي من أجل اخضاعها للتشريح الطبي الكفيل بتعليمات المدعي العام.

هذا، ومن المنتظر نقل الهالكة الى مسقط رأسها بالمغرب بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بنقل الجثة.

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