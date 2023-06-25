مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة خمسة في إطلاق نار بولاية ميزوري الأمريكية

2023-06-25 / 22:06
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هبة بريس - وكالات

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، ويعتقد أن خمسة آخرين على الأقل أصيبوا، في حادثي إطلاق نار بنفس المنطقة بكانزاس سيتي في وقت مبكر من صباح الأحد، حسبما ذكرت الشرطة ولاية ميزوري.

وأفاد المتحدث باسم شرطة كانزاس سيتي، جيك باتشينا في رسالة عبر البريد الإلكتروني: “وقع حادث إطلاق نار فجرا عند تقاطع شارع 57 وشارع بروسبكت ، حيث عثر على ثلاثة قتلى جراء إطلاق النار هما رجلان وامرأة في ساحة انتظار للسيارات وفي الشارع”.

قال باتشينا إن الشرطة تلقت بلاغا بأن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة جراء حادث إطلاق نار وقد تم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة بواسطة سيارات خاصة أو سيارات إسعاف.

وأضاف: “تشير المعلومات الأولية إلى عدد من الأشخاص تجمعوا في ساحة انتظار السيارات عند التقاطع، حيث تعرضوا هناك لإطلاق نار”.

كتب رئيس بلدية كانزاس سيتي كوينتون لوكاس في موقع تويتر: “أقدم التعازي لعائلات 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار هذا الصباح قرب شارعي 57 وبروسبكت. لم ترد معلومات فورية عن أي اعتقالات، على خلفية الحادث”.

ومن ناحية أخرى تلقت الشرطة بلاغا بحادث إطلاق نار قرب شارع بروسبكت وشارع 31، في الساعة الثالثة صباحا تقريبا، وبحسب البلاغ كانت هناك إصابات خطيرة دون تحديد عدد المصابين.

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