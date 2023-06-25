بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز البنية التحتية لجهة الشمال

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أعلنت السلطات المحلية بمدينة طنجة عن فتح الممر فوق أرضي “أغدير الدفلى”(ملوسة) بملتقى الطريق الوطنية رقم 2 ، الرابطة بين طنجة وتطوان ، على مستوى مدخل مدينة صناعة معدات السيارات والمدينة الجديدة الشرافات والطريق السيار (A4) ، بعد انتهاء أشغال إنجازه التي دامت أقل من ستة أشهر .

وبات الممر فوق أرضي “أغدير الدفلى” ضواحي طنجة التابع ترابيا لإقليم الفحص أنجرة، الأول من نوعه بالإقليم والذي يبلغ طوله 470 مترا ويضم ممرين في كل اتجاه، وكلّف غلافا ماليا يفوق 90 مليون درهم ، حيث ساهم في انجازه ولاية جهة طنجة ووكالة تنمية أقاليم الشمال اضافة الى عمالة الفحص أنجرة، و شركاء آخرين من بينهم وزارة التجهيز والماء والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

ويأتي انجاز هذه المنشأة الطرقية للتخفيف من شدة الازدحام وتحسين سلاسة حركية المرور بالمنطقة وفي اتجاه مدخل الطريق السيار طنجة – ميناء طنجة المتوسطي، كما سيعمل على التقليل من حجم الحوادث المرورية التي تشهدها المنطقة.

كما يدخل هذا المشروع ضمن رؤية متكاملة لوالي الجهة محمد امهيدية، تروم جعل جهة الشمال قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز البنية التحتية .

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