بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز البنية التحتية لجهة الشمال

2023-06-25 / 21:32
2

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

أعلنت السلطات المحلية بمدينة طنجة عن فتح الممر فوق أرضي “أغدير الدفلى”(ملوسة) بملتقى الطريق الوطنية رقم 2 ، الرابطة بين طنجة وتطوان ، على مستوى مدخل مدينة صناعة معدات السيارات والمدينة الجديدة الشرافات والطريق السيار (A4) ، بعد انتهاء أشغال إنجازه التي دامت أقل من ستة أشهر .

وبات الممر فوق أرضي “أغدير الدفلى” ضواحي طنجة التابع ترابيا لإقليم الفحص أنجرة، الأول من نوعه بالإقليم والذي يبلغ طوله 470 مترا ويضم ممرين في كل اتجاه، وكلّف غلافا ماليا يفوق 90 مليون درهم ، حيث ساهم في انجازه ولاية جهة طنجة ووكالة تنمية أقاليم الشمال اضافة الى عمالة الفحص أنجرة، و شركاء آخرين من بينهم وزارة التجهيز والماء والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

ويأتي انجاز هذه المنشأة الطرقية للتخفيف من شدة الازدحام وتحسين سلاسة حركية المرور بالمنطقة وفي اتجاه مدخل الطريق السيار طنجة – ميناء طنجة المتوسطي، كما سيعمل على التقليل من حجم الحوادث المرورية التي تشهدها المنطقة.

كما يدخل هذا المشروع ضمن رؤية متكاملة لوالي الجهة محمد امهيدية، تروم جعل جهة الشمال قاطرة لنمو الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز البنية التحتية .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي وزان والعرائش

جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي…

2023-06-25 / 23:06
Photo of الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2023-06-25 / 19:47
Photo of اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة بأيت اعميرة

اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة…

2023-06-25 / 19:41
Photo of انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

2023-06-25 / 18:37
Photo of من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى خارجه

من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى…

2023-06-25 / 18:22
Photo of ” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج إقتصادي

” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج…

2023-06-25 / 16:57
Photo of احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

2023-06-25 / 15:52
Photo of سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

2023-06-25 / 14:34
Photo of “شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

“شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

2023-06-25 / 14:31
Photo of “توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

“توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

2023-06-25 / 12:57

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق