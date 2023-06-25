الألعاب الشاطئية الإفريقية.. المنتخب المغربي لكرة اليد يتأهل إلى النهائي على حساب الجزائر

تأهل المنتخب المغربي لكرة اليد الشاطئية رجال، اليوم الأحد 25 يونيو، إلى الدور النهائي للمسابقة، التي تقام في إطار دورة الألعاب الشاطئية الإفريقية الثانية، التي تنظم ما بين 23 و30 يونيو الجاري في المنتجع السياحي ياسمين الحمامات بتونس.

وحجز المغرب تذكرة التأهل بالفوز على الجزائر بركلات الترجيح (7-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 (12-10، 17-16).

وفي المباراة النهائية التي ستقام غدا الاثنين، سيواجه المنتخب المغربي نظيره التونسي الذي تأهل على حساب ليبيا بنتيجة 2-0 (22-14، 18-16).

وبعد الدورة الأولى التي تم تنظيمها في جزيرة سال بالرأس الأخضر ما بين 14 و23 يونيو 2019، تشهد الألعاب الشاطئية الإفريقية، في دورتها الثانية، مشاركة نحو ألف و100 رياضي في عدة تخصصات، يمثلون حوالي خمسين لجنة أولمبية إفريقية.

ويتنافس الرياضيون المغاربة في تسعة تخصصات تشمل التجديف الشاطئي، وكرة اليد الشاطئية، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وكرة المضرب الشاطئية، وكرة السلة 3×3، والكراطي (كاطا)، والكونغ فو ووشو، والسباحة المفتوحة.

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