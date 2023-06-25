مــ..ـقتل شخص وإصابة 9 آخرين بجروح في حادث بمدينة ملاهي بالسويد

هبة بريس - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون بجروح، اليوم الأحد 25 يونيو، في حادث خروج عربة قطار عن سكتها في أفعوانية بمدينة للملاهي بستوكهولم، وذلك بحسب ما علم لدى الشرطة السويدية وإدارة المتنزه الترفيهي.

وقالت سيسيليا بيورلينغ، المتحدثة باسم حديقة ملاهي “غرونا لوند”، التي تم إخلاؤها إثر الحادث، إن “شخصا لقي للأسف حتفه” في هذا الحادث.

من جهته، قال يان إريكسون، رئيس شركة “غرونا لوند” خلال مؤتمر صحافي، إن تسعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى المستشفى، من بينهم أطفال. وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث.

وأضاف “هذا يوم حزين”، مشيرا إلى أن الحديقة الترفيهية التي افتتحت قبل 140 عاما ستغلق لمدة سبعة أيام على الأقل.

ووقع الحادث عند قرابة الساعة 11:30 (09:30 بتوقيت غيرينتش) على أفعوانية تدعى “جيت لاين” كان على متنها 14 شخصا، حيث خرجت خلاله عربة عن سكة القطار.

وبحسب المتحدثة باسم الشرطة، هيلينا بوستروم، فإن الإصابات نجمت عن سقوط الركاب من أعلى الأفعوانية.

وأكدت مراسلة تلفزيونية صودف وجودها في المكان أن عربة القطار سقطت من أعلى الأفعوانية وعلى متنها عدد من الركاب.

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