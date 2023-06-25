الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

هبة بريس - و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيدة ناتاشا بيرك موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، بمناسبة العيد الوطني لبلادها.

وأعرب الملك محمد السادس، في هذه البرقية، لرئيسة جمهورية سلوفينيا عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته للشعب السلوفيني الصديق بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بعلاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمع بين شعبينا، مؤكدا لفخامتكن حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه الروابط والارتقاء بالتعاون الثنائي بين بلدينا ليشمل مختلف المجالات”.

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