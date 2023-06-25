اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة بأيت اعميرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك بمنطقة أيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باها، من توقيف عصابة إجرامية وصفت ب ” الخطيرة” نفذت عدة عمليات استهدفت عمالاً زراعيين كل صباح خلال الأسبوعين الماضيين.

وحسب مصادر محلية، فإن مواطنون كانوا قد تعرضوا الى تجريدهم من ممتلكاتهم هواتف نقالة ومبالغ مالية. تحت التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، على أيدي 3 أشخاص مجهولين، أثناء خروجهم إلى العمل في أوقات مبكرة من الصباح على مستوى دوار “الخربة سيدي الطيب”.

و تفاعلت عناصر الدرك الملكي مع شكايات الضحايا بالجدية المطلوبة، وشرعت في إجراء أبحاث وتحريات ميدانية. مكّنت من تشخيص هويات المطلوبين في القضية، وإلقاء القبض عليهم.

وقد تم وضع افراد العصابة الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية قبل تقديمهم امام انظار النيابة العامة بإنزكان.

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