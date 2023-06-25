انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

2023-06-25 / 18:37
8
هبة بريس - متابعة

أنقذت البحرية الاسبانية أمس السبت، شخص ينحدر من أصول مغربية قبالة سواحل غرناطة بالجنوب الاسباني .

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد جرى انقاذ المهاجر وهو في حالة صحية متدهورة ,حيث كان على متن قارب صغير على بعد كلمترات قليلة من سواحل غرناطة .

وقد جرى نقل المعني بالأمر بواسطة مروحية الى ميناء الميرية حيث كانت تنتظره سيارة اسعاف نقلته على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي العلاج خاصة وأنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي وزان والعرائش

جرافة لسقي القنب الهندي تخلق صراعا خفيا بين عمالتي…

2023-06-25 / 23:06
Photo of بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز البنية التحتية لجهة الشمال

بمساهمة من ولاية جهة طنجة ..ممر “ملوسة ” يعزز…

2023-06-25 / 21:32
Photo of الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2023-06-25 / 19:47
Photo of اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة بأيت اعميرة

اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة…

2023-06-25 / 19:41
Photo of من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى خارجه

من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى…

2023-06-25 / 18:22
Photo of ” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج إقتصادي

” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج…

2023-06-25 / 16:57
Photo of احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

2023-06-25 / 15:52
Photo of سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

2023-06-25 / 14:34
Photo of “شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

“شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

2023-06-25 / 14:31
Photo of “توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

“توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

2023-06-25 / 12:57

‫8 تعليقات

  1. نقرأ خبرا من هناوهناك عن فقدان مهاجرين سريين بين الساحل وجزر الكناري مغاربة طبعا لكن لا أثر لذلك في الإعلام العمومي الذي تفنن في الترفيه ولا شيء غير ذلك وكأن البلاد لا مشاكل فيها ولى زمن الإخفاء تجد مسؤولي إعلامنا الوطني يختبؤون من هول ما ينشر متى يستيقظ إعلامنا الوطني لا نرى شيءا من هذا كان برنامج حوار متنفسا تم إجهاضه دون إنذار لقد طفح الكيل واحسرتاه

  3. الإنسان يخسر 14 مليون لكي يذهب لبلادنا الكفار يعمل في الازبال والاوساخ ما سبب وصول الإنسان لكل هذا الجهل

  4. لايزالون بعض الناس في قمة الجهل وقلة الوعي الاوروبيون يتمنون العيش بالمغرب ونحن نتمنو مغادرتها

  5. قالتها جدتي لي امي وللاسف لم تطبق في عصرنا الحالي احروق بطاني ولا خروج اوطاني

  6. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يقتلون انفسهم بي مالهم ومال اولادهم ويحرقون قلوب اهليهم عليهم لمادا كل هدا اوروبا هي الاوخرا كلها مشاكل

  7. قالها تعالا ولا كلام فوق كلام الله عز وجل جلاه ولا ترمون بانفسكم الا التهلكة

  8. كالتها الفنانة ترية جبران آناري جابها فراسو او حقا هاهو جابها فراسو ياله انطلب من الله يسلك منها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق