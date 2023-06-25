انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا
هبة بريس - متابعة
أنقذت البحرية الاسبانية أمس السبت، شخص ينحدر من أصول مغربية قبالة سواحل غرناطة بالجنوب الاسباني .
وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد جرى انقاذ المهاجر وهو في حالة صحية متدهورة ,حيث كان على متن قارب صغير على بعد كلمترات قليلة من سواحل غرناطة .
وقد جرى نقل المعني بالأمر بواسطة مروحية الى ميناء الميرية حيث كانت تنتظره سيارة اسعاف نقلته على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي العلاج خاصة وأنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة .
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8 تعليقات
نقرأ خبرا من هناوهناك عن فقدان مهاجرين سريين بين الساحل وجزر الكناري مغاربة طبعا لكن لا أثر لذلك في الإعلام العمومي الذي تفنن في الترفيه ولا شيء غير ذلك وكأن البلاد لا مشاكل فيها ولى زمن الإخفاء تجد مسؤولي إعلامنا الوطني يختبؤون من هول ما ينشر متى يستيقظ إعلامنا الوطني لا نرى شيءا من هذا كان برنامج حوار متنفسا تم إجهاضه دون إنذار لقد طفح الكيل واحسرتاه
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
الإنسان يخسر 14 مليون لكي يذهب لبلادنا الكفار يعمل في الازبال والاوساخ ما سبب وصول الإنسان لكل هذا الجهل
لايزالون بعض الناس في قمة الجهل وقلة الوعي الاوروبيون يتمنون العيش بالمغرب ونحن نتمنو مغادرتها
قالتها جدتي لي امي وللاسف لم تطبق في عصرنا الحالي احروق بطاني ولا خروج اوطاني
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يقتلون انفسهم بي مالهم ومال اولادهم ويحرقون قلوب اهليهم عليهم لمادا كل هدا اوروبا هي الاوخرا كلها مشاكل
قالها تعالا ولا كلام فوق كلام الله عز وجل جلاه ولا ترمون بانفسكم الا التهلكة
كالتها الفنانة ترية جبران آناري جابها فراسو او حقا هاهو جابها فراسو ياله انطلب من الله يسلك منها