انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

2023-06-25 / 18:37
0
هبة بريس - متابعة

أنقذت البحرية الاسبانية أمس السبت، شخص ينحدر من أصول مغربية قبالة سواحل غرناطة بالجنوب الاسباني .

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد جرى انقاذ المهاجر وهو في حالة صحية متدهورة ,حيث كان على متن قارب صغير على بعد كلمترات قليلة من سواحل غرناطة .

وقد جرى نقل المعني بالأمر بواسطة مروحية الى ميناء الميرية حيث كانت تنتظره سيارة اسعاف نقلته على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي العلاج خاصة وأنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة .

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

الملك يهنئ رئيسة جمهورية سلوفينيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

2023-06-25 / 19:47
Photo of اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة بأيت اعميرة

اشتوكة : إعتقال أفراد عصابة إجرامية تعترض سبيل المارة…

2023-06-25 / 19:41
Photo of من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى خارجه

من غرائب الزمان بسطات…صدليتان للمداومة واحدة بالمدار الحضري وأخرى…

2023-06-25 / 18:22
Photo of ” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج إقتصادي

” العيد الكبير” مناسبة دينية عند المغاربة تخلق رواج…

2023-06-25 / 16:57
Photo of احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

احتجاجات واعتصامات متواصلة بمخيمات تندوف

2023-06-25 / 15:52
Photo of سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

سطات فوق الشّواية…مسابح شبه منعدمة ونافورات متوقفة

2023-06-25 / 14:34
Photo of “شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

“شرطي” يستعمل سلاحه الوظيفي لدفع الخطر بالسمارة

2023-06-25 / 14:31
Photo of “توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

“توقيفات” بعد ارتكاب أعمال ابتزاز وتهديد بمكناس

2023-06-25 / 12:57
Photo of الامتحان الجهوي للباكالوريا..إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء

الامتحان الجهوي للباكالوريا..إيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء

2023-06-25 / 12:13

الحجاج يتوجهون يوم الاثنين إلى منى لقضاء يوم التروية

2023-06-25 / 11:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق