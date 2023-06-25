انقاذ مهاجر أبحر بمفرده من سواحل الحسيمة الى اسبانيا

هبة بريس - متابعة

أنقذت البحرية الاسبانية أمس السبت، شخص ينحدر من أصول مغربية قبالة سواحل غرناطة بالجنوب الاسباني .

وبحسب مصادر اعلامية اسبانية، فقد جرى انقاذ المهاجر وهو في حالة صحية متدهورة ,حيث كان على متن قارب صغير على بعد كلمترات قليلة من سواحل غرناطة .

وقد جرى نقل المعني بالأمر بواسطة مروحية الى ميناء الميرية حيث كانت تنتظره سيارة اسعاف نقلته على وجه السرعة صوب المستشفى لتلقي العلاج خاصة وأنه كان يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة .

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